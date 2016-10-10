 Mario Gomez Türkiye'yi övdü – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Mario Gomez 'yi övdü

    Mario Gomez Türkiye'yi övdü

    Almanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'da oynayan eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez, 'deki misafirperverliği ve yardımseverliği övdü.

    Gomez, Almanya'nın Kicker dergisine verdiği röportajda, Almanya dışında edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

    'nin kendisi için birçok ayrıcalığa sahip olduğunu belirten Gomez, "Türkiye'de misafirperverlik ve yardımseverlik muazzam." dedi.

    Bir taraftarının, kendisinin siyah-beyazlı takımdan ayrılmaması için açlık grevi yaptığına ilişkin haberleri de değerlendiren Gomez, "Bunu birçok kişiden duydum. Umarım bu taraftar yeniden yemek yemeye başlamıştır. Beşiktaş'ta çok güzel bir yıl geçirdim. Taraftarların ve kulübün benim için mücadele ettikleri açık." ifadelerini kullandı.

    Alman futbolcu, Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde izlemenin zor olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Uzun süre yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğimi düşündüm. Beklenti ve hedefler bu yönde olduğu için de 'a transfer olmaya karar verdim. Kötü bir başlangıçtan sonra şimdi bunun hakkında konuşmak zor. Hala başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." cevabını verdi.

    Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nı temsil etmeyi hedeflediğini de belirten 31 yaşındaki futbolcu, kupanın ardından kariyerini nasıl sürdüreceğine karar vereceğini kaydetti.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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