 Güneş işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Güneş işi sıkı tutuyor

    Güneş işi sıkı tutuyor
    Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını bu ay oynanacak 4 maçlık zorlu periyot için sık sık uyarıyor. Güneş'in talebeleriyle yaptığı toplantılarda "Lig ve Avrupa'da yerimizi belli oranda şekillendirecek çok zorlu bir döneme giriyoruz. Arkasından yine lig, Avrupa ve Kupası maçları var. Artık bu süreçte herkes her an forma giyebilir. Bunun için sizlerden tek isteğim var, her maç ilk 11'de oynayacak gibi kendinizi hazır ve zinde tutmanız" dediği öğrenildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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