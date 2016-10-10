Güneş işi sıkı tutuyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını bu ay oynanacak 4 maçlık zorlu periyot için sık sık uyarıyor. Güneş'in talebeleriyle yaptığı toplantılarda "Lig ve Avrupa'da yerimizi belli oranda şekillendirecek çok zorlu bir döneme giriyoruz. Arkasından yine lig, Avrupa ve Türkiye Kupası maçları var. Artık bu süreçte herkes her an forma giyebilir. Bunun için sizlerden tek isteğim var, her maç ilk 11'de oynayacak gibi kendinizi hazır ve zinde tutmanız" dediği öğrenildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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