 Dişi Kartal galip: 56-50 – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Dişi Kartal galip: 56-50

    Dişi Kartal galip: 56-50
    Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı AGÜ'yü 56-50 mağlup etti. İlk çeyreği 14-11 geride kapatan, devreye 26- 26 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, 2. yarıda oyuna ağırlığını koyup kazandı. Beşiktaş'ta Gatling ve Perovanovic 12'şer sayı attı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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