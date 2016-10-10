Dişi Kartal galip: 56-50
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı AGÜ'yü 56-50 mağlup etti. İlk çeyreği 14-11 geride kapatan, devreye 26- 26 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, 2. yarıda oyuna ağırlığını koyup kazandı. Beşiktaş'ta Gatling ve Perovanovic 12'şer sayı attı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Dişi Kartal galip: 56-50 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.