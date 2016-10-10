Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dirsek radius başı kemiğinde kırık tespit edilen basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu, bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildi." denildi.

Erkan Veyseloğlu'nun, 6 haftalık tedavi sürecinin ardından salonlara dönebileceği belirtildi.