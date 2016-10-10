Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'ın tecrübeli oyuncularından Erkan Veyseloğlu, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dirsek radius başı kemiğinde kırık tespit edilen basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu, bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildi." denildi.
Erkan Veyseloğlu'nun, 6 haftalık tedavi sürecinin ardından salonlara dönebileceği belirtildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:06
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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