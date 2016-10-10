 Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    'ta sakatlık açıklaması

    Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması

    Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Sompo Japan'ın tecrübeli oyuncularından Erkan Veyseloğlu, ameliyat edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dirsek radius başı kemiğinde kırık tespit edilen basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu, bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildi." denildi.

    Erkan Veyseloğlu'nun, 6 haftalık tedavi sürecinin ardından salonlara dönebileceği belirtildi.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:06
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