Beşiktaş artık kaybetmiyor

Sezonu, Vodafone Arena'da Olympiakos ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasıyla açan Siyah-Beyazlılar, lig, kupa, Avrupa ve özel maç periyodunda 12 karşılaşma oynadı ve hiç kaybetmedi (Galatasaray Süper Kupa maçı normal süre 0-0, uzatmalar 1-1). 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, ligde 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp 2'sinde de berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da berabere kalan Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da oynadığı 3 hazırlık maçından da galip ayrılmasını bildi. Beşiktaş, bu maçlarda 23 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ BAŞAKTÖR

Beşiktaş'ın artık kaybetmeyen bir takıma sahip olması, son yıllarda fazlasıyla sıkıntı çeken taraftarları ve yönetimi de oldukça mutlu ediyor. Şampiyonluk yarışından çabuk kopulan ve 3-4 maçta bir mutlaka yenilen takımdan, rakipler için korku salan bir takıma dönülmesinde hiç şüphesiz teknik direktör Şenol Güneş'in etkisi çok büyük. Göreve geldiği ilk sezonunda kazandığı şampiyonluğun yanı sıra oynattığı pozitif futbol ile de taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Güneş'in takımı, bu sezon ek olarak kaybetmeme özelliğine de sahip.

Sezon başında yapılan takviyelerle Beşiktaş tarihinin en geniş kadrosuna sahip olan tecrübeli hoca, tüm oyunculara forma şansı vererek takımda yüksek seviyede bir rekabet ortamı hazırladı ve bu sayede kaybetmeyen bir takım yarattı.

ŞAMPİYONLUK VE VODAFONE ARENA ETKİSİ

Beşiktaş'ın kaybetmeyen bir takım olmasındaki diğer önemli etkenler de geçen sezon kazanılan şampiyonluk ve Vodafone Arena Stadı'nın yarattığı hava.

Uzun yıllar ligin 24-25. haftalarında stres yüzünden şampiyonluk yarışından kopan Siyah-beyazlıların, geçen sezon çok rahat bir şekilde kazandığı şampiyonluk, takıma yüksek özgüven kazandırdı. Beşiktaş, bu sezon sürekli değişen kadro ve zaman zaman eleştirilen oyun anlayışına rağmen bu özgüven sayesinde kötü oynadığı maçlardan dahi puan çıkarmasını bilen bir takıma döndü.

Tüm bunlara, 2 sezon deplasmanda oynadıktan sonra Vodafone Arena Stadı'nın açılmasıyla eklenen saha avantajı da Beşiktaş'ın kaybetmemesine ve kazanmasına itici bir güç oldu.

ŞİMDİ SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Takımın bir senede geldiği seviyeyi çok iyi gören ancak yeterli bulmayan teknik heyet ve yönetim ise işi sıkı tutmaya devam ediyor.

Lig ve hazırlık maçlarında kaybetmeyen bir takıma sahip olmanın Şampiyonlar Ligi'nde alınacak başarılı sonuçlarla daha büyük bir anlam kazanacağını ifade eden yöneticiler, "Gücümüzün gerçek ölçüsü Şampiyonlar Ligi olacaktır. Ligde uzun süre kaybetmeyen bir takım olabiliriz, ancak Avrupa'da ilerlemek ve başarı kazanmak çok önemli. Bu yüzden tüm dikkatimizi ve çabamızı oraya yoğunlaştırmalıyız ve Napoli maçını kazanmalıyız" diye konuşuyor.

İşte Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tüm maçlar ve sonuçları:

Beşiktaş 1 - Olympiakos 0 (Hazırlık maçı)

Beşiktaş 1 - Galatasaray 1 (Penaltı atışları ile Galatasaray Süper Kupayı aldı)

Beşiktaş 4 - Alanyaspor 1

A.Konyaspor 2 - Beşiktaş 2

Beşiktaş 3 - Gaziantepspor 0 (Hazırlık maçı)

Beşiktaş 3 - K.Karabükspor 1

Benfica 1 - Beşiktaş 1

Akhisar B.Spor 0 - Beşiktaş 2

Beşiktaş 2 - Galatasaray 2

Beşiktaş 1 - Dynamo Kiev 1

Ç.Rizespor 0 - Beşiktaş 1

Beşiktaş 2 - M.Başakşehirspor 1 (Hazırlık maçı)