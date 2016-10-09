 Tosun Paşa döktürüyor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Tosun Paşa döktürüyor

    Tosun Paşa döktürüyor
    Beşiktaşlı forvet , bu sezon ligde rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan forvet oldu. Genç oyuncu toplam 37 kez topla buluşurken, maç başı 6,2 ortalama yakaladı. Bu arada , ligde yakaladığı gol pozisyonlarını gole çevirme oranı %23.3 ile en yüksek olan lider Başakşehir'in ardından %21.9'luk oranla 2'inci sırada yer aldı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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