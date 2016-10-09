''Napoli'yi yeneriz''
Adriano: Şampiyonlar Ligi’nde galibiyete odaklandık. Devler Ligi’nde grubun en güçlü ekibiyle oynayacağız Napoli’de alınacak galibiyete odaklandık, yapabiliriz!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano, Vodafone Arena'daki Kartal Yuvası mağazasında imza organizasyonuna katıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar Adriano'nun imza gününe büyük ilgi göstrerirken, stat dışına taşan uzun kuyruklar oluşturdular. Barcelona'dan transfer edilen sambacı, sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlarken; "İlk günden itibaren beni çok iyi karşıladılar. Sokakta görürken ilgileri beni mutlu ediyor. Hepsiyle çok iyi iletişimim var. Beşiktaş taraftarına da bana gösterilen ilginin karşılığını vermek için oynadığımız maçlarda elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
FARKI KAPATIYORUM
Takımda her zaman bir aile havası olduğunu belirten Adriano, şöyle devam etti: "Bunu başarabilmek çok önemli. Buraya gelmeden önce de sorularım bu yönde olmuştu. Beşiktaş bir aile gibi işliyor. Birbirine sıkı bağlı. Brezilyalı oyuncuların olması da önemli. Onlar da bana yardımcı oluyor. Beşiktaş'taki aile ortamı buraya adapte olmamda büyük rol oynuyor. Sezon öncesi hazırlık kampını yapmamak zor oldu ama şu an yavaş yavaş toparlanıyorum. Ben de o arayı hem antrenman hem de maçlarda aldığım sürelerle kapatmaya çalışıyorum."
HOCAMI MAHCUP ETMEM
Adriano, Rize maçında oynadığı pozisyon ve attığı golle ilgili olarak, "Sevilla'da 4 sezon kadar oynadığımız pozisyondu. Bu nedenle alışıktım, sıkıntı olmadı. Hocamıza teşekkür ederim bana güvendi ve sahaya sürdü. Onu mahcup etmeyeceğim" ifadesini kullandı. Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev maçında aldıklarını sonucun (1-1) tadlarını kaçırdığını belirterek şöyle devam etti: "Kiev maçında iyi oyandık ve galibiyeti hak ettik. Benfica maçındaki beraberlik bizim için iyiydi. Şimdi belki de grubun en güçlü ekibiyle oynayacağımız maç var. Napoli'den alınacak galibiyete odaklandık. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için önemli."
FARKI KAPATIYORUM
Takımda her zaman bir aile havası olduğunu belirten Adriano, şöyle devam etti: "Bunu başarabilmek çok önemli. Buraya gelmeden önce de sorularım bu yönde olmuştu. Beşiktaş bir aile gibi işliyor. Birbirine sıkı bağlı. Brezilyalı oyuncuların olması da önemli. Onlar da bana yardımcı oluyor. Beşiktaş'taki aile ortamı buraya adapte olmamda büyük rol oynuyor. Sezon öncesi hazırlık kampını yapmamak zor oldu ama şu an yavaş yavaş toparlanıyorum. Ben de o arayı hem antrenman hem de maçlarda aldığım sürelerle kapatmaya çalışıyorum."
HOCAMI MAHCUP ETMEM
Adriano, Rize maçında oynadığı pozisyon ve attığı golle ilgili olarak, "Sevilla'da 4 sezon kadar oynadığımız pozisyondu. Bu nedenle alışıktım, sıkıntı olmadı. Hocamıza teşekkür ederim bana güvendi ve sahaya sürdü. Onu mahcup etmeyeceğim" ifadesini kullandı. Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev maçında aldıklarını sonucun (1-1) tadlarını kaçırdığını belirterek şöyle devam etti: "Kiev maçında iyi oyandık ve galibiyeti hak ettik. Benfica maçındaki beraberlik bizim için iyiydi. Şimdi belki de grubun en güçlü ekibiyle oynayacağımız maç var. Napoli'den alınacak galibiyete odaklandık. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için önemli."
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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