Milik sezonu kapattı

Napoli'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan ve bu zamana kadar başarılı bir performans ortaya koyan Arkadiusz Milik, Polonya'nın Danimarka'yla oynadığı maçta sakatlandı.

Danirmarka'ya karşı oynanan Dünya Kupası Eleme maçının devre arasında oyundan alınan Milik'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Napoli Higuain'in yokluğunu Milik'le doldurmaya çalışımış ve Polonyalı oyuncu, Napoli formasıyla 9 resmi maçta 7 gole imza atmıştı.

Milik, 19 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş'la Napoli arasında Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmada da forma giyemeyecek.