Milik sezonu kapattı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli'ye golcüsünden kötü haber geldi.
Napoli'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan ve bu zamana kadar başarılı bir performans ortaya koyan Arkadiusz Milik, Polonya'nın Danimarka'yla oynadığı maçta sakatlandı.
Danirmarka'ya karşı oynanan Dünya Kupası Eleme maçının devre arasında oyundan alınan Milik'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Napoli Higuain'in yokluğunu Milik'le doldurmaya çalışımış ve Polonyalı oyuncu, Napoli formasıyla 9 resmi maçta 7 gole imza atmıştı.
Milik, 19 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş'la Napoli arasında Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmada da forma giyemeyecek.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:31
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/*/ SÜREKLİ GOL YİYEN VDEMİRELE MUTLAKA BİR CEZA KESİLMELİ..ÇOK ŞIMARDI..
- Fener'den Sosa bombası!
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KALEMİZ CACIKK SÜREKLİ GOL YİYEN VDEMİRELE MUTLAKA BİR CEZA KESİLMELİ..ÇOK ŞIMARDI..
- Dar alanda kısa paslaşmalar
Toplam 1
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KALE CACIKK SÜREKLİ GOL YİYEN VDEMİRELE MUTLAKA BİR CEZA KESİLMELİ..ÇOK ŞIMARDI..
Milik sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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