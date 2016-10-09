 Milik sezonu kapattı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Milik sezonu kapattı

    Milik sezonu kapattı

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'ye golcüsünden kötü haber geldi.

    'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan ve bu zamana kadar başarılı bir performans ortaya koyan , Polonya'nın Danimarka'yla oynadığı maçta sakatlandı.

    Danirmarka'ya karşı oynanan Dünya Kupası Eleme maçının devre arasında oyundan alınan Milik'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Napoli Higuain'in yokluğunu Milik'le doldurmaya çalışımış ve Polonyalı oyuncu, Napoli formasıyla 9 resmi maçta 7 gole imza atmıştı.

    Milik, 19 Ekim Çarşamba günü 'la Napoli arasında Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmada da forma giyemeyecek.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:31
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