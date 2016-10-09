Kartal Ufuk Sarıca ile zirveye kanatlandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında TED Ankara Kolejliler’i deplasmanda 93-51 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan takımımz, ligin ilk haftasını lider olarak kapattı.
Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler karşısında yakaladığı 42 sayılık farkla haftayı galibiyetle kapatan rakiplerini geride bırakarak haftayı lider olarak tamamladı.
Beşiktaş, en son 2011-2012 sezonunun ilk haftasında Bandırma Kırmızı'yı sahasında 107-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Böylece Beşiktaş Sompo Japan 5 yıl aranın ardından ligde haftayı lider olarak tamamladı. (KartalBasket.org)
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:14
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
galata Sener vardi sinir yapan birde Yasin cikdi simdi...ikiside ayni kanatda oynarsa yandik
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
GS'Lİ volkan-şener-ahmet çalık-mehmet topal-caner-emre mor-tolga-ozan-arda-hakan ç-cenk. (4-4-1-1) tolga-gökhan g.-serdar aziz-h.balta-ismail-yasin-selcuk-topal-volkanşen-oguzhan-m.batdal (yedek kadro) 4-4-1 bana vercekler şu milli takımı elinde inanılmaz kaliteli oyuncular var oyun oynuyon milli takımla resmen. degistir dur yanlısların yüzünden yeniliyoz aklım almıyo cıkardıgı kadroları ayıp türkiyeye. bizi mahfettin şimdi sıra ayyıldızda.
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
DOĞRU SÖZ çok haklsın kardeşim sonuna kadar katılıyorum fatih terim futboldan zerre kadar anlamıyor ve biz bu adama aylık 962 bin lira para ödüyoruz
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