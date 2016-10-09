 Kartal Ufuk Sarıca ile zirveye kanatlandı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal ile zirveye kanatlandı

    Kartal Ufuk Sarıca ile zirveye kanatlandı

    Toto Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında TED Ankara Kolejliler’i deplasmanda 93-51 mağlup eden Sompo Japan takımımz, ligin ilk haftasını lider olarak kapattı.

    Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler karşısında yakaladığı 42 sayılık farkla haftayı galibiyetle kapatan rakiplerini geride bırakarak haftayı lider olarak tamamladı.

    Beşiktaş, en son 2011-2012 sezonunun ilk haftasında Bandırma Kırmızı'yı sahasında 107-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu.

    Böylece Beşiktaş Sompo Japan 5 yıl aranın ardından ligde haftayı lider olarak tamamladı. (KartalBasket.org)

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:14
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