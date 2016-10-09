Güneş’ten farklı sistem provası
Teknik direktör Şenol Güneş, 4-4-2 ve 4-3-3 gibi iki farkı sistemi deneyerek 10 numarasız yeni oyun planı hazırlıyor.
Beşiktaş'ta , önümüzdeki hafta sonu oynanacak Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş farklı sistem arayışları üzerinde denemeler yapıyor. Oğuzhan Özyakup'u 10 numara mevkiinde deneyen ve istediği verimi alamayan Güneş, Tolgay Arslan ve Talisca'yı da yetersiz bulduğu için yeni arayışlara gitti. İdmanlarda 4-4-2 ve 4-3-3'ü deneyen, Güneş 10 numarasız iki sistemle ilgili de planlar geliştiriyor. 4-4-2'de Aboubakar'ı 11'e monte etmeyi planlayan Güneş, 4-3-3'te ise Talisca'yı forvetin bir kenarında kullanmayı düşünüyor.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Güneş’ten farklı sistem provası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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