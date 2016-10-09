 Güneş’ten farklı sistem provası – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Güneş’ten farklı sistem provası

    Güneş’ten farklı sistem provası

    Teknik direktör , 4-4-2 ve 4-3-3 gibi iki farkı sistemi deneyerek 10 numarasız yeni oyun planı hazırlıyor.

    'ta , önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör farklı sistem arayışları üzerinde denemeler yapıyor. Oğuzhan Özyakup'u 10 numara mevkiinde deneyen ve istediği verimi alamayan Güneş, Tolgay Arslan ve Talisca'yı da yetersiz bulduğu için yeni arayışlara gitti. İdmanlarda 4-4-2 ve 4-3-3'ü deneyen, Güneş 10 numarasız iki sistemle ilgili de planlar geliştiriyor. 4-4-2'de Aboubakar'ı 11'e monte etmeyi planlayan Güneş, 4-3-3'te ise Talisca'yı forvetin bir kenarında kullanmayı düşünüyor.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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