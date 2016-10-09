 Fazla rotasyon sorun yaratır! – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fazla rotasyon sorun yaratır!

    Fazla rotasyon sorun yaratır!

    'ın eski antrenörlerinden , çok fazla rotasyonun devamlılıkta sorun yaratabileceğini söyledi.

    Güveneroğlu, ", geçen seneki şampiyonluktan sonra önemli oyuncularını kaybetmesine ve yeni transferlerinin takıma geç katılmasına rağmen iyi bir seri yaşadı. Şenol hocayı zor durumda bırakan konu yenilerin henüz ayak uyduramaması" diye konuştu.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fazla rotasyon sorun yaratır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.