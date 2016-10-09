 EFENDİ tişörtleri 30 TL’den satışta – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    tişörtleri 30 TL’den satışta

    EFENDİ tişörtleri 30 TL’den satışta

    'ın yeni projesi '' taraftarlara tanıtıldı. FEDA ve Gururlan'ın ardından gelen 'EFENDİ', bu sezon Beşiktaş'ın yeni projesi oldu.

    tişörtleri dün itibariyle Kartal Yuvalarında satışa sunuldu. Tişörtlerin satış fiyatının 29.99 TL olduğu açıklandı. Taraftarların, ilk günden 'EFENDİ' tişörtlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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