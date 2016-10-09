 Dusko Tosic duvar ördü – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    duvar ördü

    Dusko Tosic duvar ördü

    Beşiktaşlı , bu sezon stoper bölgesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

    Siyah-beyazlı oyuncu, Toto Süper Lig'de en fazla top kazanan stoper oldu. , 6 maçta 15 kez rakipten top kaparken maç başına 2,5 ortalamaya sahip oldu. Partneri Marcelo ise 5 kez rakipten top kazandı ve maç başına 0,7 ortalama elde edebildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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