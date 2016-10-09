Büyük kapışma A Spor’da
Beşiktaş-Başakşehir maçı bugün 16.00’dan itibaren A Spor’dan canlı yayınlanacak
Milli maçlar için verilen arayı boş geçirmek istemeyen Beşiktaş, bugün lig lideri Başakşehir ile özel bir maç yapacak. Saat 16.00'da başlayacak olan ve Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta kadroya giremeyen oyuncular kendilerini gösterebilmek için mücadele edecek. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Atınç Nukan ve genç kaleci Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayarak maç eksiklerini gidermeye çalışacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan ve yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali veren Brezilyalı stoper Rhodolfo da bir diğer forma bekleyen isim.
SİYAH-BEYAZLILAR 9 EKSİKLE ÇALIŞTI
Beşiktaş, Kayseri maçını 9 eksikle sürdürdü. Dün sabah yapılan antrenmana sahada bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan İnler ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Quaresma, Aras Özbiliz ve Aboubakar katılmadı. Ömer Şişmanoğlu da takımla birlikte çalıştı.
SİYAH-BEYAZLILAR 9 EKSİKLE ÇALIŞTI
Beşiktaş, Kayseri maçını 9 eksikle sürdürdü. Dün sabah yapılan antrenmana sahada bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan İnler ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Quaresma, Aras Özbiliz ve Aboubakar katılmadı. Ömer Şişmanoğlu da takımla birlikte çalıştı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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