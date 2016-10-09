 Büyük kapışma A Spor’da – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Büyük kapışma A ’da

    Büyük kapışma A Spor’da

    -Başakşehir maçı bugün 16.00’dan itibaren A ’dan canlı yayınlanacak

    Milli maçlar için verilen arayı boş geçirmek istemeyen , bugün lig lideri Başakşehir ile özel bir maç yapacak. Saat 16.00'da başlayacak olan ve Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma, 'nin en çok izlenen kanalı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta kadroya giremeyen oyuncular kendilerini gösterebilmek için mücadele edecek. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Atınç Nukan ve genç kaleci Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayarak maç eksiklerini gidermeye çalışacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan ve yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali veren Brezilyalı stoper Rhodolfo da bir diğer forma bekleyen isim.

    SİYAH-BEYAZLILAR 9 EKSİKLE ÇALIŞTI
    Beşiktaş, Kayseri maçını 9 eksikle sürdürdü. Dün sabah yapılan antrenmana sahada bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan İnler ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Quaresma, Aras Özbiliz ve Aboubakar katılmadı. Ömer Şişmanoğlu da takımla birlikte çalıştı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyük kapışma A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.