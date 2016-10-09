 Adriano tamamlayamadı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Adriano tamamlayamadı

    Adriano tamamlayamadı

    'ın füzecisi Adriano, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le yaptığı hazırlık maçında sakatlandı.

    Medipol Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen 'ta, mücadeleye 11'de başlayan ancak sakatlık geçiren oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu, 20. dakikada yerini Tosic'e bıraktı. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'in 8'inci haftasındaki maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:20
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