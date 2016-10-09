Adriano tamamlayamadı
Beşiktaş'ın füzecisi Adriano, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le yaptığı hazırlık maçında sakatlandı.
Medipol Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, mücadeleye 11'de başlayan ancak sakatlık geçiren Adriano Correia oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu, 20. dakikada yerini Tosic'e bıraktı. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'in 8'inci haftasındaki Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:20
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 77
Yorum
ADİL AKSOY HEP AĞLIYORSUNUZ BİLEĞİMİZİN GÜCÜ İLE ALDIK DEĞİL SEN HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZDİ O KUPAYI ALMAMIMZA ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR BU ACI İLE YAŞAYACAKSINIZ
- Hedef 120 bin
Toplam 1
Yorum
maho aga trabzonun büyüklügü filan kalmamis istedigi kadar forma satsin bu gercegi degistiremez basarisizligi örtmek icin gündem yapiyorlar sadece .
- Avrupa’da yok ama namı var
Toplam 4
Yorum
marasli allahtan bir kupa var. bu sene millet bayram etmiyor 6 puan garanti diye
Adriano tamamlayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.