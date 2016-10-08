Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Şenol Güneş kadro konusunda farklı bir plan üretti...
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 5
Yorum
Edimen Defansın önünde oynayan okay ve aytaç,diğer büyüklerin aynı mevkideki oyuncularına göre oldukça zayıflar.düşünsenize aynı mevkide gs de,selçuk ve tolga,fb de mehmet topal ve ozan,bjk de atiba ve gökhan inler var.diğer takımları saymıyorum bile.şu saydıklarım bizim okay ve aytaçdan en az 5 gömlek üstünler.nasıl rekabet edeceksin karşındakilerle peki bu kadroyla? hücum hattını karşılaştırsam oturur ağlarız.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 5
Yorum
Ayhan KAYA Adamı sol kanat oynat ondan sonra neşter vur O neşteri önce kendine vur Ersun hoca dünyayı yeniden keşfetmene gerek yok herkesi yerinde oynak her şey kendiliğinden düzelir merak etme neşter vurmanada gerek kalmaz
- Baskıdan korkmam
Toplam 2
Yorum
1903 Gomez'i uçurduk, Sosa'yi uçurduk seni öyle bir uçuracagizki sen bile sasacaksin Kartalim.
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