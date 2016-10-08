 Şenol Güneş’ten kadro sürprizi – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    ’ten kadro sürprizi

    Şenol Güneş’ten kadro sürprizi

    kadro konusunda farklı bir plan üretti...

    'ın tecrübeli hocası, forvet arkasında iyi işler çıkaran Talisca'yı en uçta oynatmayı planlıyor. Takımın uzun boylu, sırtı dönük isimlerle başarılı olduğunu düşünen Güneş, Talisca'yı 9 numara gibi deniyor. Brezilyalı da bu denemelerde başarılı olursa, siyahbeyazlıların yeni santrforu olacak.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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