Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın pas çalışmalarının ardından yarı sahada taktik maçla tamamlandığı ifade edildi.
Öte yandan, gribal enfeksiyon nediyle dünkü antrenmana katılamayan Ömer Şişmanoğlu'nun çalışmada yer aldığı aktarıldı.
Antrenmana, bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin ve Gökhan İnler ile milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar'ın katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00'da Vodafone Arena'da Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:03
- Saygı gösterin
Toplam 12
Yorum
gozgoz35 dogustan fenerbahceli olan hocamiz yanal , klubumuze trabzonda da hizmet etmeye devam ediyor . Var ol Ersun hoca :))
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 3
Yorum
Alemdar Juan Quntero ofansif Erick Qutirrez ise defansif ama orta sahanin her iki yönünü oynayabilen tam bir takim oyuncusu iyi bir yetenek
- Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Toplam 3
Yorum
FB1907 getirirsin 3-5 milyon euro istedigin her yere gidebilirsin
Kayserispor hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.