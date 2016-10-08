Kayserispor hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın pas çalışmalarının ardından yarı sahada taktik maçla tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan, gribal enfeksiyon nediyle dünkü antrenmana katılamayan Ömer Şişmanoğlu'nun çalışmada yer aldığı aktarıldı.

Antrenmana, bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin ve Gökhan İnler ile milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar'ın katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00'da Vodafone Arena'da Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak.