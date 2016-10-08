 Kartal Yuvası’nda büyük buluşma – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Kartal Yuvası’nda büyük buluşma

    Kartal Yuvası’nda büyük buluşma
    Çaykur Rizespor deplasmanında attığı son dakika golüyle 'a altın değerinde 3 puanı getiren isim olan Correia, bugün taraftarlarla bir araya geliyor. Vodafone Arena Kartal Yuvası'ndaki imza gününde siyah-beyazlılarla buluşacak olan Brezilyalı futbolcu, saat 14.00'te mağazada olacak ve taraftarlara imza dağıtacak.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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