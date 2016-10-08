"İtalya'da galibiyete odaklandık"

Brezilyalı futbolcu, Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, açıklamalarda bulundu.

Adriano, Napoli ile oynayacakları karşılaşmaya çok iyi hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Benfica deplasmanından alınan 1 puan iyiydi. Ama Dinamo Kiev beraberliği tadımızı biraz kaçırdı çünkü o maçta çok iyi oynadık ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde belki de grubun en güçlü takımı ile maçımız var. O mücadeleye hazırlanıyoruz. İtalya deplasmanında Napoli'den alacağımız galibiyete odaklandık. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli."

Brezilyalı futbolcu, Çaykur Rizespor maçının son anlarında attığı golle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çaykur Rizespor maçında, daha önde oynadım. Bu mevki, Sevilla'da bulunduğum 5,5 senenin yaklaşık 4-5 senesinde oynadığım, alışık olduğum bir pozisyon. Bu nedenle hiçbir sıkıntım olmadı. Hocama da teşekkür ederim, o anda bana güvendi ve sahaya sürdü. Daha önce de ceza sahası dışından attığım gollerim vardı."

Sezon öncesi hazırlık kampına katılamaması sebebiyle yavaş yavaş toparlandığının altını çizen Adriano, "Hazırlık kampı yapmamam kötü oldu. Tabii hazırlık kampı yapan oyuncular tempo olarak daha hazır, ben de yavaş yavaş arayı kapatıyorum. Hem antrenman hem maçlarda bulduğum dakikalar bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gösterdikleri ilgi sebebiyle taraftarlara teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Taraftarlarımızın her yerde gösterdikleri ilgi beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarı ve diğer futbolseverlerle çok iyi bir iletişimim var. Ben de Beşiktaş taraftarına bana gösterdikleri ilginin karşılığını futbol olarak vermek için elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'taki aile ortamının adaptasyon sürecini hızlandıran önemli bir nokta olduğunun da altını çizdi.