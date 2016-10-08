 Beşiktaş’ın Gomez inadı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    ’ın Gomez inadı

    Beşiktaş’ın Gomez inadı

    geçtiğimiz sezon 'dan kiraladığı forvet 'in başka bir kulübe transferinde yüzde 50 pay alacaktı.

    Ancak İtalyan ekibinin, Gomez'i 1.1 milyon euro'ya temsilcisi 'a sattığını açıklaması şok etkisi yarattı. Rakamı inandırıcı bulmayan da Alman Federasyonu'na başvurdu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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