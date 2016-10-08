Beşiktaş’ın Gomez inadı
Beşiktaş geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiraladığı forvet Mario Gomez'in başka bir kulübe transferinde yüzde 50 pay alacaktı.
Ancak İtalyan ekibinin, Gomez'i 1.1 milyon euro'ya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'a sattığını açıklaması şok etkisi yarattı. Rakamı inandırıcı bulmayan Beşiktaş da Alman Futbol Federasyonu'na başvurdu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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