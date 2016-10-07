İşte Beşiktaş'ın yeni sloganı

Kulüpten yapılan açıklamada, "efendi" sloganıyla siyah-beyazlı kulübün mağrur, centilmen ve güçlü yapısına vurgu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında kulübe ait tesisler ve mağazaların "Efendi Beşiktaş" sloganının yer aldığı afişlerle kaplandığı, temanın bulunduğu tişörtlerin yarın Kartal Yuvası mağazalarından satışa sunulacağı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sloganla ilgili kulübün internet sitesindeki mesajında "Feda ve gururlan projeleri geçtiğimiz iki yılda taraftarımızca büyük kabul gördü. Bu yıl da 'Efendi Beşiktaş' diyoruz çünkü Beşiktaş duruşuyla Türk sporunda her zaman ayrı bir yere sahip olmuş ve bu unvanı hak etmiştir. Koşullar ne olursa olsun centilmenliğinden, yardımseverliğinden, gururlu ve mağrur tavrından taviz vermemiştir. Dostluğun ve doğruluğun öncüsü olmuş; şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmıştır." ifadelerini kullandı.





"Efendi Beşiktaş" manifestosu

Siyah-beyazlı kulübün yeni konseptinin manifestosunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Nasıl olursa olsun kazan değil de şerefinle oyna hakkınla kazan, diyen nasıl biridir? Büyük haksızlıkların karşısında en keskin sözü 'Beşiktaş'ı üzmesinler' olana ne denir? Türkiye tarihinde en fazla centilmenlik kupası alan takım nasıl bir takımdır? Aynı uçakta yolculuk ettiği rakip takım sporcuları gücenmesin diye sevincini belli etmeyen sporculara ne desek yaraşır? Tek namağlup takım, üst üste en çok yenilmeyen takım, art arda en çok maç kazanan takım olup hükmedene ne denir? İyi gününde, kötü gününde hep bir şekilde gündeme damgasını vuran mağrur güce ne ad verilir? Tezahüratta desibel rekorları kıran, yaz kış demeden takımın yanında olan, üşüyen çocuklar için atkısını çıkarıp sahaya atan taraftar nasıl bir taraftardır? 15 Temmuz'dan sonra ezeli rakiplerini Vodafone Arena'ya davet ederek birlik çağrısını herkesten önce yapan spor kulübünün hak ettiği unvan ne olabilir? Tertemiz tarihiyle, her daim centilmenliğiyle, her koşulda hakkaniyetiyle, ne olursa olsun 113 yıldır başı dik, asla boyun eğmeyecek. Çünkü o Efendi Beşiktaş."

Öte yandan, Yılmaz Erdoğan'ın seslendirdiği manifesto metninin bu akşamdan itibaren Beşiktaş TV ile kulübün sosyal medya kanallarında yer alacağı belirtildi.