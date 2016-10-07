 Hentbolda yeni rakip D. Bükreş – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Hentbolda yeni rakip D. Bükreş

    Hentbolda yeni rakip D. Bükreş
    Mogaz Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi 3. maçında 9 Ekim Pazar günü TSİ 18.15'te deplasmanda Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçtan bir galibiyet (ABC Uminho / 33-31) ve bir mağlubiyetle (Nantes 33-19) ayrılan siyah-beyazlılar, grupta dördüncü sırada. Dinamo Bükreş ise bir galibiyet ve bir beraberlik ile grupta ikinci sırada yer alıyor.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:20
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