 Güneş’ten golcülere yakın takip – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Güneş’ten golcülere yakın takip

    Güneş’ten golcülere yakın takip
    maçı öncesinde özellikle hücum hattında bulunan oyuncuların durumlarını mercek altına alan Şenol Güneş, milli takımlarının birinci forvetleri olan ile 'ın yakından takip edilmesini istedi. Tecrübeli hoca, Milli takımlarda bulunan tüm oyuncular hakkında yardımcılarından detaylı rapor talep etti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:19
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