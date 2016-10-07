Güneş’ten golcülere yakın takip
Kayserispor maçı öncesinde özellikle hücum hattında bulunan oyuncuların durumlarını mercek altına alan Şenol Güneş, milli takımlarının birinci forvetleri olan Cenk Tosun ile Aboubakar'ın yakından takip edilmesini istedi. Tecrübeli hoca, Milli takımlarda bulunan tüm oyuncular hakkında yardımcılarından detaylı rapor talep etti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:19
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