Gökhan Gönül'den iyi haber

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bir süredir sakat olduğu için bireysel programı doğrultusunda çalışan Gökhan Gönül'ün de katıldığı bildirildi. Tedavisi süren Oğuzhan Özyakup ile salonda çalışan Gökhan İnler, Tolga Zengin'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar'ın çalışmada yer almadığı belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas, top kontrolü, duran top, kanat organizasyonları ve 5'e 2 çalışmaları yapan Beşiktaş'ın yarım sahada yapılan taktik maçla idmanı noktaladığı duyuruldu.

Beşiktaş akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.