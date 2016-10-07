 Gökhan Gönül'den iyi haber – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Gökhan Gönül'den iyi haber

    Gökhan Gönül'den iyi haber

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bir süredir sakat olduğu için bireysel programı doğrultusunda çalışan Gökhan Gönül'ün de katıldığı bildirildi. Tedavisi süren Oğuzhan Özyakup ile salonda çalışan Gökhan İnler, Tolga Zengin'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar'ın çalışmada yer almadığı belirtildi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas, top kontrolü, duran top, kanat organizasyonları ve 5'e 2 çalışmaları yapan 'ın yarım sahada yapılan taktik maçla idmanı noktaladığı duyuruldu.

    Beşiktaş akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:10
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