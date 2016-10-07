Gökhan Gönül'den iyi haber
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas, top kontrolü, duran top, kanat organizasyonları ve 5'e 2 çalışmaları yapan Beşiktaş'ın yarım sahada yapılan taktik maçla idmanı noktaladığı duyuruldu.
Beşiktaş akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:10
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Toplam 3
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kadromuz sağda emre solda volkan şen, ortada da oğuzhan,tolga ciğerci,çalhanonğlu üçgeni kurulmalı
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