Disipline sevk edildi!

Açıklama aynen şöyle:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu 06.10.2016 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna yapma gereği duymuştur.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 43/a maddesi uyarınca Dernek'in iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının birleştirilmiş borcunu Yönetim Kuruluna, Divan Kurulu'na ve Genel Kurul'a sunma yetkisi sadece Denetim Kuruluna aittir



Bu bağlamda; son dönemlerde BJK Divan Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Karadeniz çeşitli kereler BJK'nin borç rakamını BJK Denetim Kurulu Raporlarına, Bağımsız Denetim Raporlarına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe aykırı olarak olduğundan daha yüksek tutarda açıklamıştır. Sn. Yalçın Karadeniz'in, bu açıklamaları ile hem BJK 'nın kredibilitesi ve güvenilirliğini zedelediği,hem de kurumsal gerginlikler yarattığı aşikardır.Sn.Yalçın Karadeniz'in bu tavrı ile Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği Tüzüğü'nün Disiplin Cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlara dair 47.maddesinin "...yetkisi olmadığı halde Kulüp adına demeç vermek ve yayın yapmak" şeklindeki (a) bendinin BJK aleyhinde açıkça çiğnendiği düşünülmektedir.. Buna ek olarak Tüzüğün 47/c bendinde yer alan "kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak" hükmüne binaen BJK Denetim Kurulu olarak varlığımızın, güvenilirliğimizin ve mesleki itibarımızın zedelendiği kanaati tüm üyelerimizin ortak fikri olmuştur.



Bu noktaya gelinirken,daha önce kamuoyumuza sunduğumuz deklerasyonlarımızda da ifade ettiğimiz gibi;tarafımıza hiçbir bildirimde bulunulmadığı,fikrimizin alınmadığı halde bilgimiz dışında gazete küpürlerinden öğrenebildiğimiz abartılı ve gerçek dışı borç rakamları,camiamızda da derin bir fikir ayrılığı,yanlış bilgilerden kaynaklanan gerginlik ve suçlamaları da beraberinde getirdiği hepimizin malumudur.Buna rağmen BJK kültürünün uzlaşma felsefesine inanarak kendilerini bugüne kadar açıklamalarla yanlıştan döndürmeye çalışmamıza rağmen bir sonuç alınamamıştır. Ne var ki şu anki durum BJK ,Denetim Kurulumuz ,Kurumsal bütünlüğümüz ve itibarımız için artık kabul edilemez bir hal almıştır. Anılan nedenlerle Sn. Yalçın Karadeniz'in Disiplin Kurulu'na sevki için Denetim Kurulu olarak oybirliğiyle karar almış olduğumuzu sayın kamuoyuna saygıyla duyururuz.