Beşiktaş'ta rapor krizi

Karadeniz, divan kurulu üyelerine bilgilendirmek amacıyla gönderdiği kulübün rakamsal verilerinin, denetim kurulu raporlarında yer alan bilanço rakamları olduğunun altını çizip, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın tüzüğünde açıkça belirtildiği gibi divan kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile bağımsız denetim şirketlerinin verdiği dönemsel raporlarını, konsolide hesap raporlarını, denetim kurulu raporlarıyla incelemek ve görüş bildirmek hakkına sahip olduğu gibi, incelemeyi gerektiren konularda da komisyon kurma ve verilecek raporları karara bağlama hakkına sahiptir. Divan Başkanlık Kurulu, denetleme kurulu tarafından açıklanan kararları, sorgulama, tartışma divan kurulu üyelerini bilgilendirme yetkisine de sahip olduğu açıkça görülmektedir."

Denetleme kurulunun sunduğu çoğu raporda Beşiktaş'ın borç artışının hızla devam ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Yalçın Karadeniz, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Denetleme kurulu, bu durumu önlemek adına acil eylem planı gerektiğini yönetim kuruluna ve divan kuruluna sundukları raporlarda defalarca belirtmiştir. Kurul, borç artışına acilen çözüm bulunmasını ve durumun düzeltilmesini raporlarında ısrarla belirttiği halde, herhangi bir çaba ya da yaptırım içine girmemiştir. Yaptığım açıklama tamamen denetleme kurulunda yer alan bilgi ve belgeler ışığında yapılmış olup takdiri kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."