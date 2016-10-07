 Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ta hazırlıklar sürdü

    Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.

    Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Ömer Şişmanoğlu ile milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Tolga Zengin ise sahada bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

    yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.