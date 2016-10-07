Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.

Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Ömer Şişmanoğlu ile milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Tolga Zengin ise sahada bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.