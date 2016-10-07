Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.
Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Ömer Şişmanoğlu ile milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Tolga Zengin ise sahada bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Beşiktaş yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:20
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Bunlar mı battı, hiç adil olmamış
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Tüh :-(
- Oyuncular etkilenmiş
Toplam 8
Yorum
Hazar Ceyhun Boş ve palavra insanların göklere çıkarılmasının örneklerine Türk tarihinde ziyadesiyle rastlarız. Osmanlı böyle yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti de 3 ay önce aynı palavranın pençesinden milletin sağduyusu ile kurtuldu. Yazık bu ülkeye ve millete...
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