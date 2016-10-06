 Töre’ye Güneş’ten olumlu rapor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Töre’ye Güneş’ten olumlu rapor

    Töre’ye Güneş’ten olumlu rapor
    'ın sezon başında 'a 1 yıllığına kiraladığı Gökhan Töre, devre arasında siyah beyazlı takıma dönmeye hazırlanıyor. Gökhan'ın Ocak ayında dönmesine sıcak bakan teknik direktör Şenol Güneş'in konuyla ilgili yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Sezon başında yaklaşık 3 milyon euro kiralama bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutan Gökhan'ın sözleşmesine 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu maddesi konulmuştu.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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