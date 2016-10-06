 Taze kuvvet Jackson Martinez – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Taze kuvvet Jackson Martinez

    Taze kuvvet Jackson Martinez

    Mario Gomez’in kalıp kalmayacağı belli olmadan transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki tecrübeli golcü için, Çin ekibi Guangzhou’ya bir seneliğine kiralama talebinde bulunulacak.

    yönetimi sezon başında forvet ararken Erdal Torunoğulları, daha henüz Mario Gomez'in kalıp kalmayacağının belli olmadığı dönemde sürpriz bir görüşme yapmıştı. Torunoğulları, Milano'da izlediği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında o dönemde Beşiktaş'a gelmesi gündemde olan Zapata'nın menajeri ile bir araya gelmiş ve Jackson Martinez ismi de masaya yatırılmıştı. 42 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Guangzhou takımına giden Martinez o dönemde, "Anlaşın gelirim" demişti.

    Geçen süreçte Martinez, Çin'de tam bir hayal kırıklığı yaşarken, Scolari tarafından da kulübeye hapsedildi. İki maçta hiç forma giyemeyen Kolombiyalı, bir maçta 15 diğerinde ise 14 dakika oynayabildi. Menajeri aracılığıyla kendisine Avrupa'da kulüp arayan Martinez'in şimdi Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların da Guangzhou kulübüne, Kolombiyalı golcü için kiralama teklifi yapabileceği, bu konuda Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in yapacağı görüşmenin ardından son kararın verileceği ifade edidi.

    SERVET KAZANIYOR
    Jackson Martinez, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye 4 yıllık imza attı. Senelik 12.5 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldız; 'da 3 yıl oynadıktan sonra gösterdiği performansla devleri peşine taktı ve 'e transfer oldu. Buradaki performansı hayal kırıklığı oldu. Atletico onu 42 milyon euro'ya Çin'in Guangzhou takımına sattı. Uzakdoğu'da da beklenilen performansın çok altında kaldı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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