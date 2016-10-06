Taze kuvvet Jackson Martinez
Mario Gomez’in kalıp kalmayacağı belli olmadan transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki tecrübeli golcü için, Çin ekibi Guangzhou’ya bir seneliğine kiralama talebinde bulunulacak.
Geçen süreçte Martinez, Çin'de tam bir hayal kırıklığı yaşarken, Scolari tarafından da kulübeye hapsedildi. İki maçta hiç forma giyemeyen Kolombiyalı, bir maçta 15 diğerinde ise 14 dakika oynayabildi. Menajeri aracılığıyla kendisine Avrupa'da kulüp arayan Martinez'in şimdi Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların da Guangzhou kulübüne, Kolombiyalı golcü için kiralama teklifi yapabileceği, bu konuda Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in yapacağı görüşmenin ardından son kararın verileceği ifade edidi.
SERVET KAZANIYOR
Jackson Martinez, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye 4 yıllık imza attı. Senelik 12.5 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldız; Porto'da 3 yıl oynadıktan sonra gösterdiği performansla devleri peşine taktı ve Atletico Madrid'e transfer oldu. Buradaki performansı hayal kırıklığı oldu. Atletico onu 42 milyon euro'ya Çin'in Guangzhou takımına sattı. Uzakdoğu'da da beklenilen performansın çok altında kaldı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
Taze kuvvet Jackson Martinez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.