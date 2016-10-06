Pişmanım 6 - Değilim 4!
Beşiktaş’tan ayrılan Sosa, Gomez, Töre, İsmail, Boyko ve Serdar hayal kırıklığı yaşarken; Pektemek, Alexis, Milosevic ve Günay ise formanın tadını çıkarıyor.
Siyah-beyazlı taraftarların en fazla tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Mustafa Pektemek tam bir nöbetçi golcü rolüne büründü. 6 maçta toplam 163 dakika forma giyip; 2 gol, 2 asist üretti; her 82 dakikada bir gole katkı yaptı. Alexis Delgado yeni takımı Alaves'in, Milosevic de yeni takımı Darmstadt'ın tüm maçlarında oynadı. Aynı şekilde direkt oynamak istediği için takımdan ayrılan Günay Güvenç de Göztepe'de sürekli forma buluyor.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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