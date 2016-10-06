 Pişmanım 6 - Değilim 4! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Pişmanım 6 - Değilim 4!

    Pişmanım 6 - Değilim 4!

    ’tan ayrılan Sosa, Gomez, Töre, İsmail, Boyko ve Serdar hayal kırıklığı yaşarken; Pektemek, Alexis, Milosevic ve Günay ise formanın tadını çıkarıyor.

    'tan giden futbolcuların bir bölümü pişmanlık yaşarken, gittikleri takımlarda mutlu olanlar ve sürekli forma giyenler de yok değil... Geçen sezon Şenol Güneş'in gözdeleri İsmail Köybaşı, Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre ile fazla şans bulayaman Serdar Kurtuluş ve Denys Boyko gittikleri takımlarda hayal kırıklığı yaşarken; Alexis Delgado, Alexander Milosevic, Günay Güvenç ve Mustafa Pektemek ise altın günlerini yaşıyor.

    Siyah-beyazlı taraftarların en fazla tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Mustafa Pektemek tam bir nöbetçi golcü rolüne büründü. 6 maçta toplam 163 dakika forma giyip; 2 gol, 2 asist üretti; her 82 dakikada bir gole katkı yaptı. Alexis Delgado yeni takımı Alaves'in, Milosevic de yeni takımı Darmstadt'ın tüm maçlarında oynadı. Aynı şekilde direkt oynamak istediği için takımdan ayrılan Günay Güvenç de 'de sürekli forma buluyor.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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