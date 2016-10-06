 Napoli maçı 30 euro – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    maçı 30 euro

    Napoli maçı 30 euro
    , Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya'nın takımı ile 19 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletlerin 11 Ekim salı günü Akaretler'deki kulüp binasından satışa sunulacağı açıklandı. Üç gün sürecek olan biletlerin satış fiyatının 30 euro olduğu, ödemenin nakit ve euro olarak yapılması gerektiği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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