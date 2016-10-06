 Kayserispor mesaisi başladı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    mesaisi başladı

    Kayserispor mesaisi başladı
    Siyah-beyazlılar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başkan Fikret Orman ve Metin Albayrak'ın da bir bölümünü izlediği basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin ile milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı çalışma oldukça neşeli geçti.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
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