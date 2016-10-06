Kartal’a yeni sponsor
Beşiktaş’ın yeni giyim sponsoru, 198 yıllık dünyaca ünlü marka Brooks Brothers oldu. Marka ile iki senelik anlaşma imzalandı!
Vodafone Arena'da gerçekleştirilen törene katılan RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran, "İtalya'da Inter ve Yunanistan'da Olympiakos'a destek sağlıyoruz. Dünyadaki üçüncü sponsorluğu Beşiktaş'a yapıyoruz. İtalya'da dikilmiş takım elbiseyle özel dizayn edilmiş kravatları takacak. Oyuncuların giydiği ürünlere futbolseverler, Kartal Yuvası mağazalarında da ulaşabilecek" diye konuştu.
İNŞALLAH BU YIL DA ŞAMPİYONUZ
İşadamı Rahmi Koç, dün Vodafone Arena'da yapılan basın toplantısında siyah-beyazlı takımın durumuyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı. Rahmi Koç sadece, "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz" demekle yetindi.
FUTBOL VE BASKETBOL
Yeni imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti, sağlık ekipleriyle, erkek ve kadın basketbol ekiplerinin sporcuları, teknik heyetleri 2 sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra, günlük hayatlarında da artık Brooks Brothers ürünlerini kullanacak.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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