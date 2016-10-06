 Kartal’a yeni sponsor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Kartal’a yeni sponsor

    Kartal’a yeni sponsor

    ’ın yeni giyim sponsoru, 198 yıllık dünyaca ünlü marka Brooks Brothers oldu. Marka ile iki senelik anlaşma imzalandı!

    sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. Siyahbeyazlı kulübün 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için resmi giyim sponsoru Brooks Brothers oldu. Başkan Fikret Orman, Koç Holding ile beşinci iş birliğini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi beyin çok ilgisi olan RMK Marine ile sponsorluğu götürüyoruz. Hentbol takımımıza Mogaz sponsorluk yapıyor. Dördüncüsü Vodafone Arena'nın yemek işini Divan ile yapacağız. Bu da beşincisi oluyor. Dünyanın en önemli giyim firması Beşiktaş'a sponsor oldu" dedi.

    Vodafone Arena'da gerçekleştirilen törene katılan RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran, "İtalya'da Inter ve Yunanistan'da Olympiakos'a destek sağlıyoruz. Dünyadaki üçüncü sponsorluğu Beşiktaş'a yapıyoruz. İtalya'da dikilmiş takım elbiseyle özel dizayn edilmiş kravatları takacak. Oyuncuların giydiği ürünlere futbolseverler, Kartal Yuvası mağazalarında da ulaşabilecek" diye konuştu.

    İNŞALLAH BU YIL DA ŞAMPİYONUZ
    İşadamı Rahmi Koç, dün Vodafone Arena'da yapılan basın toplantısında siyah-beyazlı takımın durumuyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı. Rahmi Koç sadece, "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz" demekle yetindi.

    FUTBOL VE BASKETBOL
    Yeni imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Takımı oyuncuları, teknik heyeti, sağlık ekipleriyle, erkek ve kadın basketbol ekiplerinin sporcuları, teknik heyetleri 2 sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra, günlük hayatlarında da artık Brooks Brothers ürünlerini kullanacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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