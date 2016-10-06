 Golcülere özel görüşme – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Golcülere özel görüşme

    Golcülere özel görüşme
    maçı öncesinde özellikle hücum hattında bulunan oyuncuların durumlarını mercek altına alacak olan Şenol Güneş'in, Cenk ve Aboubakar ile özel görüşmeler yapacak. Aboubakar'ın şu ana kadar olan performansından memnun olmayan Güneş, Kamerunlu oyuncunun özgüvenini kazandırabilmek için özel çaba sarf edeceği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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