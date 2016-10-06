Golcülere özel görüşme

maçı öncesinde özellikle hücum hattında bulunan oyuncuların durumlarını mercek altına alacak olan Şenol Güneş'in,ile özel görüşmeler yapacak. Aboubakar'ın şu ana kadar olan performansındanGüneş, Kamerunlu oyuncununkazandırabilmek için özel çaba sarf edeceği belirtildi.