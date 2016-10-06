Beşiktaş, Kayserispor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ekim Cumartesi günü Kayserispor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı.
Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül takımdan ayrı program dahilinde çalıştı. Tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin ve Gökhan İnler salonda çalışma gerçekleştirdi. Milli takımlarının kamplarında yer alan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar ise antrenmanda katılmadı.
Öte yandan, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı derbi maçtan sonra kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Levent Akdağ'ın oğlu Arda da bugün yapılan antrenmanı izledi. Arda, antrenman sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla tanıştı.
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:14
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Toplam 14
Yorum
muhammed harun-gökhan-yalçın-ömer-caner-kerim frei-oğuzhan-ciğerci-emre mor-enes-cenk
- Büyük Kaptan
Toplam 3
Yorum
ABARTIN hı hı öledir geri pas selcuk ne demesin cok büyük kaptan
- Trabzonspor'da operasyon
Toplam 2
Yorum
izleyici mehmet ekici ya da diğer tüm orta saha oyuncularını göndermek lazım "ekici egosu" daha önce de bu takımı yarım bıraktı hatırlayalım..!
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