 Beşiktaş, Kayserispor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    , 'a hazırlanıyor

    Beşiktaş, Kayserispor'a hazırlanıyor

    , Toto Süper Lig'de 15 Ekim Cumartesi günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı.

    Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül takımdan ayrı program dahilinde çalıştı. Tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin ve Gökhan İnler salonda çalışma gerçekleştirdi. Milli takımlarının kamplarında yer alan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar ise antrenmanda katılmadı.

    Öte yandan, 'ın Toto Süper Lig'de 'la oynadığı derbi maçtan sonra kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Levent Akdağ'ın oğlu Arda da bugün yapılan antrenmanı izledi. Arda, antrenman sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla tanıştı.

    Beşiktaş, maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:14
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