 Başakşehir’e yedek kadro – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Başakşehir’e yedek kadro

    Başakşehir’e yedek kadro
    Siyah-beyazlılar pazar günü, teknik direktör Şenol Güneş'in de talebiyle Başakşehir ile Vodafone Arena'da saat 16.00'da bir hazırlık maçı yapacak. Güneş bu maçta fazla forma şansı bulamayan oyuncularını kullanacak. Hem bu isimlerin maç performansını yükseltmek isteyen Güneş aynı zamanda son durumlarını görme imkanını yakalayacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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