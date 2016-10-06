Antrenmanda 6 eksik
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenmanda takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına açık yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
- Aatıf, Advocaat’a bağlı
Toplam 2
Yorum
amasyalı yönetim değişmediği müttetce bu takım çok maç kaybeder ve çok oyuncu gider
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 1
Yorum
tunagiray Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlanmalı bence.....Babacan - Sener - Ömer toprak - Balta - Caner - Ciğerci - Topal - Çalhanoğlu- Emre Mor, - Volkan şen -Cenk.
- Aatıf, Advocaat’a bağlı
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 bu adam volkan şenle birlikte bu ülkenin messisi.yaptıkları herşey ortada.hocaya birileri hatrılatsın artık .!!
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