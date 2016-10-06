 Antrenmanda 6 eksik – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Antrenmanda 6 eksik

    Antrenmanda 6 eksik

    , Toto Süper Lig’in 7. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Antrenmana tedavi olan Oğuzhan Özyakup ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenmanda takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladı.
    , hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına açık yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:20
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