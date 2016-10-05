Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek

Yönetime sunduğu "Oynamıyorsam, para da almam" teklifi ile sözleşmesi 6 aylığına dondurulan Veli'nin iyileşmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Devre arası kampına yetişmek ve ikinci yarıda forma giymek için kendisini olabildiğince zorlayan 27 yaşındaki oyuncunun en büyük korkusu ise adeta kabusu haline gelen omzundan bir daha sakatlanmak.