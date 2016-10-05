 Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek

    Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek
    Yönetime sunduğu "Oynamıyorsam, para da almam" teklifi ile sözleşmesi 6 aylığına dondurulan Veli'nin iyileşmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Devre arası kampına yetişmek ve ikinci yarıda forma giymek için kendisini olabildiğince zorlayan 27 yaşındaki oyuncunun en büyük korkusu ise adeta kabusu haline gelen omzundan bir daha sakatlanmak.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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