Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek
Yönetime sunduğu "Oynamıyorsam, para da almam" teklifi ile sözleşmesi 6 aylığına dondurulan Veli'nin iyileşmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Devre arası kampına yetişmek ve ikinci yarıda forma giymek için kendisini olabildiğince zorlayan 27 yaşındaki oyuncunun en büyük korkusu ise adeta kabusu haline gelen omzundan bir daha sakatlanmak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Veli’nin hedefi Ocak’ta dönmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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