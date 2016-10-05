Ufuk'ta şampiyonluk var
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sompo Japan ile işbirliği kapsamını genişleterek yapılan yeni anlaşmanın tanıtımında "Ufuk'ta şampiyonluk var" parolasıyla sezona başlayacaklarını vurguladı. Başkan Orman, "Ufuk Sarıca yönetiminde çok önemli transferler yaptık. Yeni salon projemiz için belediyeden destek aldık. Önce projeyi tanıtacağız. Sponsorluk görüşmelerine başlayacağız. Sonra inşaat aşamasına geçeceğiz" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Ufuk'ta şampiyonluk var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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