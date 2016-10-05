 Ufuk'ta şampiyonluk var – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ufuk'ta şampiyonluk var

    Ufuk'ta şampiyonluk var
    Başkanı Fikret Orman, Sompo Japan ile işbirliği kapsamını genişleterek yapılan yeni anlaşmanın tanıtımında "Ufuk'ta şampiyonluk var" parolasıyla sezona başlayacaklarını vurguladı. Başkan Orman, "Ufuk Sarıca yönetiminde çok önemli transferler yaptık. Yeni salon projemiz için belediyeden destek aldık. Önce projeyi tanıtacağız. Sponsorluk görüşmelerine başlayacağız. Sonra inşaat aşamasına geçeceğiz" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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