Talisca ara vermedi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş'in özel işleri nedeniyle katılmadığı belirtildi. Güneş'in yerine takımın başında antrenmana yardımcı antrenör Tamer Tuna çıktı.

Antrenmana siyah-beyazlı futbolcular kafa topu çalışmasıyla başladı. Bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, daha sonra küçük sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçı Andreas Beck, Kerim Frei, Anderson Talisca, Atınç Nukan, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Utku Yuvakuran'dan oluşan takım kazandı.

İdmana salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin'in yanı sıra milli takım kamplarında bulunan Caner Erkin, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Vincent Aboubakar, Aras Özbiliz ve Ricardo Quaresma katılmadı. Gökhan Gönül ve Gökhan İnler ise bireysel programları doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan tesislerde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, kısa bir süre antrenmanı takip etti.