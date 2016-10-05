Sakata gelmeyelim
Şenol Güneş; Gökhan Gönül, Oğuzhan, Talisca ve Gökhan İnler’in Kayserispor maçına kadar hazır duruma getirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi.
Beşiktaş'ta tüm gözler özellikle geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen sakat oyunculara çevrildi. Kayserispor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan 4 ismin takıma katılmasını isteyen Şenol Güneş, bu konuda sağlık ekibine talimat verdi. Sezon başından beri süre gelen sakatlığıyla boğuşan Gökhan Gönül'ü Çaykur Rizespor deplasmanında dinlendiren Güneş, milli arada tedavisine devam edilmesini istedi. Dinamo Kiev mücadelesinde üst baldırına aldığı darbe ile ödem oluşan Talisca'nın durumu ise ciddi değil, Kayserispor maçında takımdaki yerini alabilecek.
İNLER'İN PARMAĞINDA KIRIK
G.Saray derbisinde bileğinden sakatlanan, ardından D.Kiev maçında da bu sakatlığı nükseden Oğuzhan da hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak ve 15 Ekim'deki Kayserispor karşılaşmasına kadar forma giyecek duruma getirilecek.
Ayak parmağında kırık olan Gökhan İnler'in durumu ise hafta içinde netleşecek. İnler'in tedavisi diğer oyunculara göre biraz daha zaman alacak. Zorunlu kalınması durumda Gökhan İnler özel bir ayakkabı ile antrenman ve maçlara çıkabilecek.
İNLER'İN PARMAĞINDA KIRIK
G.Saray derbisinde bileğinden sakatlanan, ardından D.Kiev maçında da bu sakatlığı nükseden Oğuzhan da hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak ve 15 Ekim'deki Kayserispor karşılaşmasına kadar forma giyecek duruma getirilecek.
Ayak parmağında kırık olan Gökhan İnler'in durumu ise hafta içinde netleşecek. İnler'in tedavisi diğer oyunculara göre biraz daha zaman alacak. Zorunlu kalınması durumda Gökhan İnler özel bir ayakkabı ile antrenman ve maçlara çıkabilecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Sakata gelmeyelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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