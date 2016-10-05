 Sakata gelmeyelim – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sakata gelmeyelim

    Sakata gelmeyelim

    Şenol Güneş; Gökhan Gönül, Oğuzhan, Talisca ve Gökhan İnler’in maçına kadar hazır duruma getirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi.

    'ta tüm gözler özellikle geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen sakat oyunculara çevrildi. maçı öncesinde sakatlıkları bulunan 4 ismin takıma katılmasını isteyen Şenol Güneş, bu konuda sağlık ekibine talimat verdi. Sezon başından beri süre gelen sakatlığıyla boğuşan Gökhan Gönül'ü Çaykur Rizespor deplasmanında dinlendiren Güneş, milli arada tedavisine devam edilmesini istedi. Dinamo Kiev mücadelesinde üst baldırına aldığı darbe ile ödem oluşan Talisca'nın durumu ise ciddi değil, Kayserispor maçında takımdaki yerini alabilecek.

    İNLER'İN PARMAĞINDA KIRIK
    G.Saray derbisinde bileğinden sakatlanan, ardından D.Kiev maçında da bu sakatlığı nükseden Oğuzhan da hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak ve 15 Ekim'deki Kayserispor karşılaşmasına kadar forma giyecek duruma getirilecek.
    Ayak parmağında kırık olan Gökhan İnler'in durumu ise hafta içinde netleşecek. İnler'in tedavisi diğer oyunculara göre biraz daha zaman alacak. Zorunlu kalınması durumda Gökhan İnler özel bir ayakkabı ile antrenman ve maçlara çıkabilecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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