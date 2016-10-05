 Kara Kartallar topbaşı yapıyor – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kara Kartallar topbaşı yapıyor

    Kara Kartallar topbaşı yapıyor
    , 15 Ekim'de oynayacağı karşılaşması hazırlıklarına bugün başlıyor. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, lider Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'a döndüğünde mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kara Kartallar topbaşı yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.