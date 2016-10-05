Kara Kartallar topbaşı yapıyor
Beşiktaş, 15 Ekim'de oynayacağı Kayserispor karşılaşması hazırlıklarına bugün başlıyor. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, lider Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'a döndüğünde Napoli mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Kara Kartallar topbaşı yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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