En güvenli Arena!
Beşiktaş basketbol takımının sponsoru Sompo Japan Sigorta; Vodafone Arena’yı hasarlara karşı, maçlara giden taraftarları da her türlü kazaya karşı sigortaladı.
Beşiktaş taraftarına büyük müjde... Sompo Japan Sigorta, Vodafone Arena'yı ve statta maç izleyecek tüm taraftarları kapsamlı ürünleri ile tam güvence altına aldı. Vodafone Arena için tüm riskleri sigorta altına alan Sompo Japan Sigorta, bu kapsamda yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı 140 milyon dolarlık sigorta bedelindeki kapsamlı ürünleriyle tam güvence sağladı. Diğer taraftan, her türlü kazaya karşı yapılan Ferdi Kaza Vefat ve Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık teminatları ile bütün taraftarlar Vodafone Arena'ya girdikleri andan itibaren Sompo Japan Sigorta güvencesi altında olacak.
YÜKSELEN DEĞER BEŞİKTAŞ
Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, bu anlaşmanın nedeninin sadece Beşiktaşlı olmasından kaynaklanmadığını belirterek şöyle devam etti: "Bu işbirliğinin nedeni Beşiktaş'ın, Türk sporunun yükselen yıldızı olduğuna inanmamdır. Fikret Orman yönetiminde sempatikleşen, güler yüzlü ve barışçı bir kulüp haline gelen Beşiktaş'ın taraftar sayısını da artırdığına inanıyorum."
Yılmaz ŞENOL
YÜKSELEN DEĞER BEŞİKTAŞ
Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, bu anlaşmanın nedeninin sadece Beşiktaşlı olmasından kaynaklanmadığını belirterek şöyle devam etti: "Bu işbirliğinin nedeni Beşiktaş'ın, Türk sporunun yükselen yıldızı olduğuna inanmamdır. Fikret Orman yönetiminde sempatikleşen, güler yüzlü ve barışçı bir kulüp haline gelen Beşiktaş'ın taraftar sayısını da artırdığına inanıyorum."
Yılmaz ŞENOL
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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