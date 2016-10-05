Caner Erkin kaçırılmasın
İnter kulübünün Caner Erkin'le yolların ayrılacağını açıklanmasından sonra Beşiktaş yönetimi harekete geçti... İspanya'dan ve İngiltere'den bazı takımların Caner'e talip olmasının durumu zorlaştırmasına izin vermek istemeyen siyah-beyazlı yönetim kolları sıvadı. İlk etapta Caner'in bonservisi için 2.5 milyon euro isteyen Inter'e, 750-800 bin euro civarında bir rakam verilmesi düşünülüyor.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Caner Erkin kaçırılmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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