 Caner Erkin kaçırılmasın – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Caner Erkin kaçırılmasın

    Caner Erkin kaçırılmasın
    İnter kulübünün Caner Erkin'le yolların ayrılacağını açıklanmasından sonra yönetimi harekete geçti... İspanya'dan ve İngiltere'den bazı takımların Caner'e talip olmasının durumu zorlaştırmasına izin vermek istemeyen siyah-beyazlı yönetim kolları sıvadı. İlk etapta Caner'in bonservisi için 2.5 milyon euro isteyen Inter'e, 750-800 bin euro civarında bir rakam verilmesi düşünülüyor.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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