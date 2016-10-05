Beşiktaş Mogaz: 36 Antalyaspor: 25
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Mogaz, sahasında Antalyaspor'u 36-25 yendi. Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan Beşiktaş Mogaz, sahadan 36-25 galip ayrıldı. Bu skorla siyah-beyazlılar 4. maçında 4. galibiyetini alarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalya ise 2. yenilgisini alarak 2 galibiyette kaldı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Beşiktaş Mogaz: 36 Antalyaspor: 25 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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