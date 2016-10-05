 Beşiktaş Mogaz: 36 Antalyaspor: 25 – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mogaz: 36 : 25

    Beşiktaş Mogaz: 36 Antalyaspor: 25
    Erkekler Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Mogaz, sahasında 'u 36-25 yendi. Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan Beşiktaş Mogaz, sahadan 36-25 galip ayrıldı. Bu skorla siyah-beyazlılar 4. maçında 4. galibiyetini alarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalya ise 2. yenilgisini alarak 2 galibiyette kaldı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Mogaz: 36 Antalyaspor: 25 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.