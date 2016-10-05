Beşiktaş Kulübüne yeni sponsor

Siyah-beyazlı kulübün 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için resmi giyim sponsoru Brooks Brothers oldu.

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iş adamı Rahmi Koç ile RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran'ın katıldığı basın toplantısında sponsorluğun yapısı tanıtıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Fikret Orman, Koç Holding ile beşinci iş birliğini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi beyin çok ilgisi olan RMK Marine ile sponsorluğu götürüyoruz. Hentbol takımımıza Mogaz sponsorluk yapıyor. Dördüncüsü Vodafone Arena'nın yemek işini Divan ile yapacağız. Bu da beşincisi oluyor. Dünyanın en önemli giyim firması Beşiktaş'a sponsor oldu." diye konuştu.

Rahmi Koç'a maddi, manevi kendilerine destek verdiği ve önderlik ettiği için teşekkür eden Orman, "Bu markaların, Beşiktaş markasıyla anılmasından hem camia hem biz çok mutluyuz. Rahmi beye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran, firma olarak yakında 200. yaş günlerini kutlayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünyada önemli bir yere sahip futbol sponsorluklarına değer veriyoruz. İtalya'da Inter ve Yunanistan'da Olympiakos'a destek sağlıyoruz. Dünyadaki üçüncü sponsorluğu Beşiktaş'a yapıyoruz. Futbolcularımızın ne giyeceğini değerlendirdik. İtalya'da dikilmiş takım elbiseyle özel dizayn edilmiş kravatları takacaklar. Oyuncuların giydiği ürünlere futbolseverler, Kartal Yuvası mağazalarında da ulaşabilecek."

İş adamı Rahmi Koç ise toplantıda açıklama yapmayıp, "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz." demekle yetindi.

Sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti, sağlık ekipleriyle, erkek ve kadın basketbol ekiplerinin sporcuları, teknik heyetleri 2 sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında Brooks Brothers ürünlerini kullanacak.