Beşiktaş Kulübüne yeni sponsor
Beşiktaş Kulübünün sponsorluğuna bir yenisi eklendi.
Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iş adamı Rahmi Koç ile RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran'ın katıldığı basın toplantısında sponsorluğun yapısı tanıtıldı.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Fikret Orman, Koç Holding ile beşinci iş birliğini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi beyin çok ilgisi olan RMK Marine ile sponsorluğu götürüyoruz. Hentbol takımımıza Mogaz sponsorluk yapıyor. Dördüncüsü Vodafone Arena'nın yemek işini Divan ile yapacağız. Bu da beşincisi oluyor. Dünyanın en önemli giyim firması Beşiktaş'a sponsor oldu." diye konuştu.
Rahmi Koç'a maddi, manevi kendilerine destek verdiği ve önderlik ettiği için teşekkür eden Orman, "Bu markaların, Beşiktaş markasıyla anılmasından hem camia hem biz çok mutluyuz. Rahmi beye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran, firma olarak yakında 200. yaş günlerini kutlayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Dünyada önemli bir yere sahip futbol sponsorluklarına değer veriyoruz. İtalya'da Inter ve Yunanistan'da Olympiakos'a destek sağlıyoruz. Dünyadaki üçüncü sponsorluğu Beşiktaş'a yapıyoruz. Futbolcularımızın ne giyeceğini değerlendirdik. İtalya'da dikilmiş takım elbiseyle özel dizayn edilmiş kravatları takacaklar. Oyuncuların giydiği ürünlere futbolseverler, Kartal Yuvası mağazalarında da ulaşabilecek."
İş adamı Rahmi Koç ise toplantıda açıklama yapmayıp, "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz." demekle yetindi.
Sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti, sağlık ekipleriyle, erkek ve kadın basketbol ekiplerinin sporcuları, teknik heyetleri 2 sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında Brooks Brothers ürünlerini kullanacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:25
- Tek yetkili Terim
Toplam 1
Yorum
Cenk Fatih Terim, TFF tarafından yetkilendirilmiştir ve kadro seçimi ona aittir..dedikten sonra başarı ve başarısızlığın da tek sorumlusu dese daha şık olurdu Ali Dürüst mucizeden sorumlu futbol direktörümüz için
- Ali Şen: Volkan artık yaşlandı
Toplam 6
Yorum
yıldırımspor fenerin genel müdürü..aziz onsuz napar..isterse 10 numara bile giyer..çiftlik burası..taraftar aç gözünü ac..
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 9
Yorum
Cenk Senin futbolun milim ileri gidecek diye biz kansermi olalım kardeşim.Senin yerin PTT Ligi Süper Lig falan sana fazla kardeşim git orda geliştir kendini yapabiliyosan
Beşiktaş Kulübüne yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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