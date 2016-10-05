''Beşiktaş iyi bir takım''
Benfica'nın İsveçli futbolcusu Victor Nilsson Lindelöf, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele ettikleri Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve bunu da oynadığı futbolla gösterdiğini söyledi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ve Bulgaristan ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Lindelöf, yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde bulunması zaten onların güçlü ve iyi bir takım olduğunu gösterir. Oynadığı maçlarla da bunu gösterdiler. Biz, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptık. İnanıyorum ki kısa sürede toparlanarak istenen seviyeye geleceğiz. Grubumuzdaki her takımın bir üst tura çıkma şansını birbirine yakın buluyorum.'' diye konuştu.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:50
- Terim: Kimsenin hakkını yedirmem
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Serhat Kozan Burasi babanin ciftligi mi ki keyfi hareket edebiliyorsun? Sen kendini ne saniyorsun?
- Poldi'nin zaferi
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Kuzey Ege Mario Gomez Türkiye'ye geri dönerse Beşiktaş'a Gelir
- Terim: Kimsenin hakkını yedirmem
Toplam 3
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İLHAM AZERİ ZATEN HİÇ ZAMAN YEDİRMEDİN ! O YÜZDEN BÜYÜKSÜN, SEVGİLİ HOCAM !
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