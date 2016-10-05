 ''Beşiktaş iyi bir takım'' – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    '' iyi bir takım''

    ''Beşiktaş iyi bir takım''

    'nın İsveçli futbolcusu Victor Nilsson Lindelöf, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele ettikleri 'ın iyi bir takım olduğunu ve bunu da oynadığı futbolla gösterdiğini söyledi.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ve Bulgaristan ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Lindelöf, yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden 'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde bulunması zaten onların güçlü ve iyi bir takım olduğunu gösterir. Oynadığı maçlarla da bunu gösterdiler. Biz, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptık. İnanıyorum ki kısa sürede toparlanarak istenen seviyeye geleceğiz. Grubumuzdaki her takımın bir üst tura çıkma şansını birbirine yakın buluyorum.'' diye konuştu.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:50
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