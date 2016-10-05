''Beşiktaş iyi bir takım''

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ve Bulgaristan ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Lindelöf, yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde bulunması zaten onların güçlü ve iyi bir takım olduğunu gösterir. Oynadığı maçlarla da bunu gösterdiler. Biz, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptık. İnanıyorum ki kısa sürede toparlanarak istenen seviyeye geleceğiz. Grubumuzdaki her takımın bir üst tura çıkma şansını birbirine yakın buluyorum.'' diye konuştu.