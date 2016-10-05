 Başakşehir’le hazırlık maçı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Başakşehir’le hazırlık maçı

    Başakşehir’le hazırlık maçı
    , Toto Süper Lig'e verilen arada Vodafone Arena'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Arena'da 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak hazırlık karşılaşmasının biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bilet fiyatlarının 30 ila 120 TL arasında değişen fiyatlarla satılacağı açıklandı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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