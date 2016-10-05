Başakşehir’le hazırlık maçı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Vodafone Arena'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Arena'da 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak hazırlık karşılaşmasının biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bilet fiyatlarının 30 ila 120 TL arasında değişen fiyatlarla satılacağı açıklandı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Başakşehir’le hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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