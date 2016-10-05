 Aras Özbiliz’e teklif – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aras Özbiliz’e teklif

    Aras Özbiliz’e teklif
    'ın geçen sezon devre arasında S. Moskova'dan bonservisini aldığı Aras Özbiliz, Rusya'ya geri dönebilir. Siyah-beyazlı kulübün bonservisini aldıktan sonra Rayo Vallecano'ya kiraladığı futbolcu sezon başında kulübe katılmıştı. Aras'ın en büyük çıkışını yaptığı Rusya Ligi'nde Terek Grozny takımının futbolcuyu kulübe kazandırmak istediği ifade edilirken, kararın Aralık ayında verileceği öğrerildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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