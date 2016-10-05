Aras Özbiliz’e teklif
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında S. Moskova'dan bonservisini aldığı Aras Özbiliz, Rusya'ya geri dönebilir. Siyah-beyazlı kulübün bonservisini aldıktan sonra Rayo Vallecano'ya kiraladığı futbolcu sezon başında kulübe katılmıştı. Aras'ın en büyük çıkışını yaptığı Rusya Ligi'nde Terek Grozny takımının futbolcuyu kulübe kazandırmak istediği ifade edilirken, kararın Aralık ayında verileceği öğrerildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Aras Özbiliz’e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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