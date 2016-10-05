Aboubakar, Gomez'i aratmaz
Mario Gomez’in yerine transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Aboubakar için “Sürekli oynadığında güveni gelir ve Alman forveti unutturur” yorumu yapılıyor.
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Vincent Aboubakar'a siyah-beyazlı yetkililer sahip çıktı. İki gün önce katıldığı bir açılışta, Kamerunlu forvete sahip çıkan ve "Sadece Fransızca konuştuğu için dil problemi var ancak onu tartışmak bugün için gereksiz ve yersiz. Kalitesini ispatlamış genç bir oyuncu ve önemli işler yapacağına inanıyoruz" ifadesini kullanan Başkan Orman'ın ardından, hem yöneticiler hem de teknik heyet Aboubakar'ın sadece zamana ve sürekliliğe ihtiyacı olduğuna inanıyor.
DEVAMLILIK PROBLEMİ VAR
Kamerunlu oyuncunun asıl sorununun devam problemi olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar hiç 90 dakika oynamayan Aboubakar, ligde iki kez 7'şer dakika 2 kez de ikinci yarıda 45 dakika oynadı. Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11'de başladığı iki maçı da tamamlayamadı. Kendisine bir güvensizlik hisseden, sürekli 11'de yer alarak takım arkadaşlarını maç ortamında tam tanıma fırsatı bulamayan Kamerunlu oyuncunun tek sorunun bu olduğu ifade edildi.
MARİO DA SIKINTI YAŞADI
Beşiktaşlı yetkililer, geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve şu anda Bundesliga'da forma giydiği 5 maçta (hepsi 90 dakika) bir gol bile atamayan Mario Gomez'i örnek göstererek şu ifadeleri kullandılar: "Mario da ilk günlerde adapte olmakta zorlanmıştı ancak kısa sürede kendini toparladı. Alman forvet Beşiktaş'taki ilk 6 resmi maçında 2 gol atmıştı, Aboubakar da aynı periyotta henüz gol atamadı. Ama bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. Bir gol bulduktan sonra, gerisinin geleceğine hepimiz inanıyoruz. Gomez'i aratmayacağına inanıyoruz"
GOMEZ: TOP ÇİZGİYİ GEÇMİYOR
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve henüz ağları sarsamayan Mario Gomez yeni açıklamalar yaptı. Alman oyuncu, gol atma konusunda gazetecilerden yardım isterken; "Top sadece çizgiyi geçmiyor. Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa, daha iyi nasıl yapacağımı biliyorsanız, bana söyleyin" diye konuştu. Bu arada Gomez, Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçlar için milli takım aday kadrosuna 'sakatlığı' nedeniyle çağırılmadı!
6 MAÇTA OYNADI
Kamerunlu forvet Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bugüne kadar 1 kez bile 90 dakika sahada kalamayan Abuobakar; 4 Süper lig maçında sonradan oyuna girdi, 2 Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı ama bitiş düdüğüne kadar sahada kalamadı.
DEVAMLILIK PROBLEMİ VAR
Kamerunlu oyuncunun asıl sorununun devam problemi olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar hiç 90 dakika oynamayan Aboubakar, ligde iki kez 7'şer dakika 2 kez de ikinci yarıda 45 dakika oynadı. Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 11'de başladığı iki maçı da tamamlayamadı. Kendisine bir güvensizlik hisseden, sürekli 11'de yer alarak takım arkadaşlarını maç ortamında tam tanıma fırsatı bulamayan Kamerunlu oyuncunun tek sorunun bu olduğu ifade edildi.
MARİO DA SIKINTI YAŞADI
Beşiktaşlı yetkililer, geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve şu anda Bundesliga'da forma giydiği 5 maçta (hepsi 90 dakika) bir gol bile atamayan Mario Gomez'i örnek göstererek şu ifadeleri kullandılar: "Mario da ilk günlerde adapte olmakta zorlanmıştı ancak kısa sürede kendini toparladı. Alman forvet Beşiktaş'taki ilk 6 resmi maçında 2 gol atmıştı, Aboubakar da aynı periyotta henüz gol atamadı. Ama bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. Bir gol bulduktan sonra, gerisinin geleceğine hepimiz inanıyoruz. Gomez'i aratmayacağına inanıyoruz"
GOMEZ: TOP ÇİZGİYİ GEÇMİYOR
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve henüz ağları sarsamayan Mario Gomez yeni açıklamalar yaptı. Alman oyuncu, gol atma konusunda gazetecilerden yardım isterken; "Top sadece çizgiyi geçmiyor. Nasıl gol atacağım konusunda bir fikriniz varsa, daha iyi nasıl yapacağımı biliyorsanız, bana söyleyin" diye konuştu. Bu arada Gomez, Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçlar için milli takım aday kadrosuna 'sakatlığı' nedeniyle çağırılmadı!
6 MAÇTA OYNADI
Kamerunlu forvet Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bugüne kadar 1 kez bile 90 dakika sahada kalamayan Abuobakar; 4 Süper lig maçında sonradan oyuna girdi, 2 Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı ama bitiş düdüğüne kadar sahada kalamadı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Aboubakar, Gomez'i aratmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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